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Факти / Україна

У МЗС України назвали дії окупантів у Маріуполі розділом із Другої світової війни

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У МЗС України назвали дії окупантів у Маріуполі розділом із Другої світової війни

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав дії РФ у Маріуполі “розділом із Другої світової війни”. Про це він написав у своєму Twitter так:

Спочатку прийшли руйнувати міста, бомбили лікарні, театри, школи, притулки, вбивали мирних жителів і дітей. Потім силоміць переселили наляканих, виснажених людей на землю окупантів. Розділ Другої світової війни? Ні – дії російської армії, сьогодні в Маріуполі.

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Нагадаємо, у Маріуполі українських громадян насильно вивозять до Росії або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО.

У них забирають українські паспорти, а натомість видають папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у світі.

Фото: Маріупольська міська рада

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