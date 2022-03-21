Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав дії РФ у Маріуполі “розділом із Другої світової війни”. Про це він написав у своєму Twitter так:

Спочатку прийшли руйнувати міста, бомбили лікарні, театри, школи, притулки, вбивали мирних жителів і дітей. Потім силоміць переселили наляканих, виснажених людей на землю окупантів. Розділ Другої світової війни? Ні – дії російської армії, сьогодні в Маріуполі.

First they came to destroy the cities, bombing hospitals, theaters, schools and shelters, killing civilians and children. Then they forcibly relocated the scared, exhausted people to the invader’s land. A chapter from WWII? No – the actions of the Russian army, today in Mariupol. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 20, 2022

Нагадаємо, у Маріуполі українських громадян насильно вивозять до Росії або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО.

У них забирають українські паспорти, а натомість видають папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у світі.

Фото: Маріупольська міська рада