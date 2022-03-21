Четверо військових так званих “ЛДНР” потрапили в полон до українських захисників із 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Разом із прикордонниками, нацгвардійцями та за підтримки підрозділів артилерії російських найманців затримали 21 березня, назва області та населеного пункту не розголошується.

Українські військові Закарпаття взяли в полон групу бойовиків “ЛДНР” / 2 фотографии

– Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих «бійців» по суті як гарматне м’ясо, – йдеться у повідомленні.

Усі четверо полонених найманців РФ – уродженці Луганської області. Дані полонених взято з їхніх документів:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 року народження, місце народження – місто Луганськ. Одружений, має двох синів і доньку. Клецов Артем Анатолійович, 21.11.1984 року народження, місце народження – село Строково Шахтаського району Донецької області. Поляков Сергій Миколайович, 7.03.1982 року народження, місце народження – село Хороше Слов’яносербського району Луганської області. Гуня Андрій Петрович, 14.07.1975 року народження, місце народження – місто Красний Луч Луганської області.

Джерело: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон