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Факти / Україна

Унаслідок вечірнього обстрілу в Подільському районі Києва загинуло 4 людини

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Унаслідок вечірнього обстрілу в Подільському районі Києва загинуло 4 людини

Внаслідок ворожих обстрілів у Подільському районі столиці чотири людини загинуло. Ще одна людина зазнала травмувань. Про це із посиланням на ДСНС пише Суспільне.

Раніше київський голова Віталій Кличко писав про щонайменше одного загиблого:

Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торговельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час – один загиблий. Всі служби – рятувальники, медики, поліція – працюють на місці. Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, 20 березня о 22:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці.

Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4-й поверхи торгового центру.

Фото: ДСНС

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