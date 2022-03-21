Внаслідок ворожих обстрілів у Подільському районі столиці чотири людини загинуло. Ще одна людина зазнала травмувань. Про це із посиланням на ДСНС пише Суспільне.

Раніше київський голова Віталій Кличко писав про щонайменше одного загиблого:

Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торговельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час – один загиблий. Всі служби – рятувальники, медики, поліція – працюють на місці. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 20 березня о 22:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці.

Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4-й поверхи торгового центру.

Фото: ДСНС