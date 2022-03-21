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Факти / Україна

Вторгнення військ Білорусі в Україну обернеться для Лукашенка катастрофою – Веніславський

Ілля Нежигай редактор стрічки
Вторгнення військ Білорусі в Україну обернеться для Лукашенка катастрофою – Веніславський

Білоруські збройні сили демонструють свою готовність приєднатись до Росії у повномасштабному вторгненні в Україну.

Як заявив в ефірі національного телемарафону член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський, є декілька факторів, що можуть стримати політичне керівництво білоруської держави.

– За великим рахунком є певна загроза. З початку війни Республіка Білорусь надавши свій повітряний простір і свою територію для нанесення ударів по Україні, вона, відповідно до резолюції ООН, вже фактично чинила акт агресії проти України. Але до сьогодні білоруському керівництву вистачало здорового глузду не встрявати в авантюру російських військових і не вступати в сухопутну війну проти України силами Республіки Білорусь, – сказав Федір Веніславський.

Він зазначив, що згідно з даними української розвідки, станом на сьогодні білоруські збройні сили перебувають біля кордонів України.

– Більше того, вони здійснюють маневри: то підводять війська ближче, то відводять, вони здійснюють маневри вздовж лінії державного кордону України, пересувають свої батальйоно-тактичні групи, чим демонструють свою готовність, про яку заявляє Генеральний штаб ЗСУ. Це змушує нас сконцентровувати достатньо боєздатні підрозділи, які готові дати відсіч, – сказав Федір Веніславський.

За словами нардепа Веніславського, українське керівництво має інформацію, для білоруського правителя Олександра Лукашенка повномасштабне вторгнення в Україну може обернутись політичною катастрофою, враховуючи політичну ситуацію у Республіці Білорусь.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що при вступі білоруських солдатів на українську територію, їх буде знищено.

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Фото: Depositphotos

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