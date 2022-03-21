Президент Володимир Зеленський закликав український народ продовжити сміливу і справедливу боротьбу проти путінських загарбників.

– У цьому відео я хочу окремо звернутися до українських міст та хоробрих жителів цих міст. До вільного півдня України, де сонце світить тільки бажаним гостям, а не випадковим «туристам» на танках. До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя і, звісно, Херсона.

Російських військових, які перебувають в Україні з метою тероризувати і винищувати мирних українців, Володимир Зеленський назвав рабами.

Він також наголосив, що сучасна Росія та її раби сприймають волю як дикість, як небезпеку.