Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 26 день війни
Вбили Вбили
115 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Вбили Вбили
> 900 (ООН) дорослих
Факти / Україна

Женіть окупантів, женіть цих рабів: Зеленський звернувся до жителів українських міст

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Женіть окупантів, женіть цих рабів: Зеленський звернувся до жителів українських міст

Президент Володимир Зеленський закликав український народ продовжити сміливу і справедливу боротьбу проти путінських загарбників.

– У цьому відео я хочу окремо звернутися до українських міст та хоробрих жителів цих міст. До вільного півдня України, де сонце світить тільки бажаним гостям, а не випадковим «туристам» на танках. До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя і, звісно, Херсона.

Російських військових, які перебувають в Україні з метою тероризувати і винищувати мирних українців, Володимир Зеленський назвав рабами.

Він також наголосив, що сучасна Росія та її раби сприймають волю як дикість, як небезпеку.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка