Глава МЗС Греції Нікос Дендіас у вівторок, 22 березня, заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя.

Він нагадав, що у оточеному російськими військами місті проживають тисячі етнічних греків, повідомляє Ekathimerini.

Дендіас також заявив, що вже повідомив владу України та РФ про цю гуманітарну місію.

– Я маю намір особисто очолити цю допомогу, – сказав міністр після зустрічі з генеральним консулом Греції в Маріуполі Манолісом Андрулакісом, який є останнім дипломатом Європейського Союзу, що покинув місто цього тижня.

Дендіас додав, що координує свою діяльність із Червоним Хрестом.

Маріуполь є містом із населенням понад 400 тис. осіб.

До війни він історично мав значне населення етнічних греків.

Щонайменше 10 із них загинули, ще кілька – отримали поранення після того, як Росія розпочала атаку на місто.

В уряді Греції стверджують, що з регіону вдалося евакуювати понад 150 громадян Греції, а також екіпажі суден та людей, які є етнічними греками.

Джерело: Ekathimerini