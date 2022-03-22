Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 27 день війни
Вбили Вбили
117 дітей
Поранили Поранили
>155 дітей
Вбили Вбили
> 925 (ООН) дорослих
Факти / Світ

Гуманітарну місію до Маріуполя планує супроводжувати глава МЗС Греції

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Гуманітарну місію до Маріуполя планує супроводжувати глава МЗС Греції

Глава МЗС Греції Нікос Дендіас у вівторок, 22 березня, заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя.

Він нагадав, що у оточеному російськими військами місті проживають тисячі етнічних греків, повідомляє Ekathimerini.

Дендіас також заявив, що вже повідомив владу України та РФ про цю гуманітарну місію.

– Я маю намір особисто очолити цю допомогу, – сказав міністр після зустрічі з генеральним консулом Греції в Маріуполі Манолісом Андрулакісом, який є останнім дипломатом Європейського Союзу, що покинув місто цього тижня.

Дендіас додав, що координує свою діяльність із Червоним Хрестом.

Маріуполь є містом із населенням понад 400 тис. осіб.

До війни він історично мав значне населення етнічних греків.

Щонайменше 10 із них загинули, ще кілька – отримали поранення після того, як Росія розпочала атаку на місто.

В уряді Греції стверджують, що з регіону вдалося евакуювати понад 150 громадян Греції, а також екіпажі суден та людей, які є етнічними греками.

Читайте
Звільнення Макарова та фосфорні боєприпаси у Краматорську: що відбувається на 27-у добу війни в Україні (онлайн)

Джерело: Ekathimerini

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка