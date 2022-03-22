Китай не погодився допомогти Росії провізією чи зброєю – Білий дім

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Білому домі не бачать, щоб з моменту зустрічі американського голови з головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї ухвалили рішення про надання будь-якої допомоги Росії у війні, яку вона розв’язала проти України.

– З моменту зустрічі немає свідчень, що Китай вирішив відправити в Росію провізію або військову допомогу. Але, звичайно, це те, що ми ретельно моніторимо і продовжимо моніторити. І президент чітко дав зрозуміти, які наслідки такого кроку, і глави держав зрозуміли один одного, – сказав Салліван.