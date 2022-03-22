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Факти / Україна

Під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні: СБУ оприлюднила перехоплення розмов ворога

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні: СБУ оприлюднила перехоплення розмов ворога

Російські військові, які дислокуються на Миколаївщині, у телефонних розмовах говорять, що дуже страшно, і що зазнають втрат, бо їхні колони знищують Градами.

Про це свідчать розмови окупантів, перехоплені СБУ.

Так, військовий розповів, що підійшов до своїх медиків, адже у нього обмороження, на що лікарі відповіли, що в них є лише бинти для 200-х.

– Я скажу так, обмороження ніг у 50% особового складу. Тут 200-х нормально не могли назад відправити, вони з нами п’ять днів каталися. Ми приїхали, а тут мороз, – розповідає окупант.

За його словами, коли вони приїхали, то мали із собою лише один намет, жодної буржуйки. Жити довелося в окопах.

Загарбник згадує, що на 4-й день війни генерал Рязанцев приїхав до них та запевнив, що до завершення так званої спецоперації залишилися лічені години. Однак години затягнулися на тижні.

Один із солдатів пожалівся генералу, що немає бронежилета, на що той йому відповів: Синку, кріпись!

– Навіть у Чечні такого не було… На нас наш літак авіабомби скинув. З добрим ранком було! – сказав один з окупантів.

За його словами, військові думали, що як на параді проїдуть, а вийшло зовсім інакше. Зараз їх взяли в кільце, тому нинішню задачу “йти на Миколаїв” вважають нереальною.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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