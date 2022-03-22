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Факти / Україна

Прийняття України до Федерації мовних інституцій ЄС забезпечить захист нашої мови – Кремінь

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Україна-ЄС

21 березня на позачерговому засіданні Генеральної асамблеї Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) одностайно ухвалили рішення про надання Україні статусу асоційованого члена EFNIL.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, під час війни не менш важливим є питання утвердження української мови.

— Членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС. У цей непростий для України час нам дуже важлива підтримка провідних мовних інституцій Європи – наших міжнародних партнерів, – наголосив Тарас Кремінь.

Тарас Кремінь у своєму виступі на засіданні Генеральної асамблеї EFNIL заявив, що Кремль цілеспрямовано веде політику геноциду українського народу – Москва не спиняється і перед лінгвоцидом.

— Так, у щойно окупованих російськими військами Донецькій та Луганській областях вороги продовжують політику деукраїнізації, — назначив уповноважений із захисту державної мови.

За його словами, окупанти заявили, що в школах такі предмети, як українська мова, українська література та історія України, вивчати не будуть.

Членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС.

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Фото: Dreamstime

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