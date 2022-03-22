Щоб не допомогти ворогові: що не можна постити у соцмережах під час війни

У додатку Дія опублікували інструкцію щодо того, що не можна постити в соцмережах, щоб випадково не дати ворогові інформацію, яка допоможе знищувати українські населені пункти.

– Якщо ви не хочете допомогти ворогові знищувати наші села та міста, будьте обережні в інформаційному просторі. Збережіть це повідомлення та поділіться близькими, – йдеться у повідомленні.

Так, категорично не можна публікувати:

фото та відео місцевості, де щойно стався обстріл/упав снаряд/потрапила ракета;

роботу української ППО та артилерії;

точні адреси та координати місць бойових дій;

фото та відео з розпізнавальними знаками – таблички з назвами вулиць, станціями метро, ​​автобусними зупинками, магазинами та супермаркетами, заводами та підприємствами.

Водночас громадян закликають по можливості фотографувати російських агресорів та їхню військову техніку та передавати цю інформацію до ЗСУ через спеціальний чатбот із докладним описом та геолокацією.