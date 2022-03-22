У Гостомелі окупанти крадуть із багатоповерхівок килими

Російські військові викрадають із житлових будинків у Гостомелі Київської області килими.
Відео, на яких видно момент крадіжки, оприлюднив журналіст Ігор Луценко.
Камера зафіксувала, як дві із трьох броньованих машин в одному з дворів Гостомеля стояли завантажені килимами.
– Не жарт. Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок поблизу гостомельського аеропорту, – прокоментував кадри Ігор Луценко.
Факти мародерства серед російських загарбників є поширеним явищем.
Те, що ворог вивозить до Російської Федерації побутову й автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби відзначають і в генеральному штабі Збройних сил України.
Тим часом 22 березня, на 27-му добу повномасштабної війни в Україні, російські військові втратили близько 15,3 тис. особового складу, а також 509 танків, 1 556 бойових броньованих машин, 1 тис. одиниць автомобільної техніки, 99 літаків, 123 гелікоптери тощо.
Нагадаємо, що за ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ігор Луценко
Фото: Ігор Луценко