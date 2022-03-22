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Факти / Світ

У ЄС не планують вводити квоти на військових біженців із України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
біженці на кордоні

Єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоханссон заявила, що Європейський Союз має бути солідарним у прийомі українських біженців, але жодні квоти встановлювати не будуть.

Про це вона сказала в інтерв’ю порталу ERR.

– Ми створили платформу солідарності. Єврокомісія зустрічається з урядами країн-членів двічі на тиждень та обговорює ситуацію. Таким чином, країни-члени можуть повідомляти, скільки людей вони зможуть прийняти. Інші країни-члени повідомляють, чого вони потребують, – повідомила вона, відповідаючи на питання про можливе застосування механізму розподілу біженців у ЄС.

За її даними, це новий підхід до ситуації без використання обов’язкових квот.

Йоханссон закликала розвивати його та висловила надію, що з ним вдасться працювати й надалі.

Вона уточнила, що з боку країн-членів та громадян ЄС спостерігається безпрецедентна ситуація щодо українських біженців.

– У нас не було такої кризи з часів Другої світової війни. Тому, звісно, ​​це виклик. Але найкращий спосіб справлятися з такими викликами – це співпраця. Але нам також слід співпрацювати і з третіми країнами, які готові стати частиною рішення та прийняти українських біженців – Канадою, США та Великою Британією, – розповіла єврокомісар.

Вона додала, що з урахуванням кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні, ЄС має бути готовим прийняти ще мільйони людей.

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Фото: Depositphotos

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