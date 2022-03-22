Військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли в полон високопоставленого підполковника армії РФ Олександра Кошеля.

Згідно з повідомленням на Facebook-сторінці бригади, Кошель займає посаду начальника групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 армії РФ (Владикавказ, республіка Північна Осетія – Аланія).

Він потрапив у полон до українських військових під час бойової сутички.

Цікаво те, що підполковник російської армії був одягнутий у спідню білизну й шкарпетки з позначками Збройних сил України.

– Дані полоненого – Кошель Олександр Олегович, 5 квітня 1982 року народження, особистий номер Ф-905994, військове звання – підполковник… Під час особистого огляду бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками “Збройні сили України”. Промовистий доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси й шкарпетки ЗСУ кращі за спідню білизну перехваленої “другої армії світу”, – зазначається в повідомленні.

Українські військові взяли в полон підполковника РФ: на ньому була білизна з позначкою ЗСУ / 4 фотографии

За інформацією 128 бригади, Кошель перебував на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ Михайлом Зуськом, якому щодня робив доповіді. А тому одразу після взяття Кошеля в полон війська РФ здійснили відчайдушні та невдалі спроби його звільнити.

Російські загарбники кинули на звільнення підполковника значні сили, зокрема й авіацію, яка завдала вогневого удару по українських військових.

– Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доставили в безпечне тилове місце… Зараз полонений Кошель дає покази нашим контррозвідникам, – уточнили в бригаді.

Зазначається, що 58 армія РФ здійснювала провальні спроби просунутися вглиб території України на Миколаївському напрямку і була вщент розбита ЗСУ. Командуючий цієї армії Михайло Зусько родом з України (села Ветли Камінь-Каширського району Волинської області), а зараз воює проти нашої держави.