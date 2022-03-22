В результаті обстрілу Оболоні загинула людина, троє – поранені

22 березня окупанти нанесли удар по Оболоні, в результаті чого загорілись дві будівлі та одна вантажівка. Внаслідок обстрілу Києва є один загиблий, троє отримали поранення.

Повідомляється, що одна ракета, випущена зі Смерчу, упала в Дніпро, тож ніхто не постраждав.

За всі 27 днів війни у Києві пошкоджено: 72 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, 11 шкіл, 5 дитячих садочків. В столиці за всі 27 днів супротиву затримано 162 диверсанти.

– Просимо мешканців Києва не використовувати відеофіксатори, (навіть забороняємо) знімати військові об‘єкти, пересування техніки та результат обстрілів! – йдеться у повідомлені Воєнної адміністрації Києва.

Нагадаємо, що увечері 20 березня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, обстріляли ракетами Подільський район у Києві.

Джерело: Військова адміністрація Києва