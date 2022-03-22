За понад три тижні повномасштабної війни в Україні російські війська втратили близько 15,3 тис. особового складу.

Нині ворог відступає на окремих напрямках та зосереджує основні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.

За даними Генштабу ЗСУ, агресор контролює лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги інтерактивну карту бойових дій, яка оновлюється в режимі реального часу та умовно відображає ситуацію в містах України.

Онлайн-карта DeepState бойових дій в Україні 22.03.2022:

Детальна карта війни в Україні в режимі онлайн на 22.03.2022

Вранці 22 березня Генштаб ЗСУ повідомляє, що запасів їжі та боєприпасів у ворога залишилося на три дні. Загалом суттєвих змін у положенні військ не відбулося.

На Київщині продовжуються бої та артобстріли в Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бучі, Ворзелі. Вночі знову було обстріляне село Шпитьки. У Фастівському районі зранку крилата ракета вдарила по с. Осикове. Пошкоджені приватні будинки.

В місцях бойових дій — населені пункти біля Житомирської траси, північ Вишгородського району, деякі населені пункти Броварського району — гуманітарна катастрофа. Славутич — ізольований.

Так само тривають оборонні бої біля Чернігова. Інформація щодо руйнувань та загиблих наразі відсутня. Місто і область залишаються у вкрай важкому становищі.

Всю ніч тривали обстріли передмістя Сум. Неспокійно пройшла ніч і в Охтирському районі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

На Дніпропетровщині вчора протягом дня та сьогодні зранку — обстріли населених пунктів на межі з Херсонщиною. Руйнування є, без жертв.

У Харкові активізувалися обстріли окупантів по об’єктах цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих уточнюється. По області тривають активні бойові дії в Ізюмі.

У Рівненській області упродовж минулої доби були ракетні удари на початку доби, а також ввечері. Щораз — по об’єктах військової інфраструктури.

На Луганщині тривають обстріли міст. По Гірській громаді було завдано авіаудару. Загалом за вчора – 14 пожеж, зруйновано 25 об’єктів.

На Донеччині авіаудари по Очеретиному та Авдіївці, обстріли реактивною артилерією Красногорівки та Мар’їнки. У Авдіївці — 5 загиблих, 20 поранених, масштабні пожежі та руйнування житла. Маріуполь – в облозі. Обстрілює авіація, кораблі, реактивна артилерія. Військові героїчно боронять місто.

Минула доба на Херсонщині ознаменувалася низкою вибухів та артобстрілів у всіх районах області. У обласному центрі почали з’являтися листівки нібито від комендантів із правилами перебування у місті та забороною мітингів, комендантською годиною.

Втрати техніки РФ станом на 22 березня:

509 танків,

1 556 одиниць бойових броньованих машин,

252 одиниці артилерійських систем,

80 одиниць реактивних систем залпового вогню,

45 одиниць засобів протиповітряної оборони,

99 літаків,

123 гелікоптери,

1 000 одиниць автомобільної техніки,

три кораблі (катери),

70 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

35 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

15 одиниць спеціальної техніки.

На ранок 21 березня Генштаб ЗСУ звітує: положення та характер дій сил оборони не зазнали суттєвих змін. Українські військові продовжують завдавати ударів по ворогу, який намагається закріпитися на захоплених позиціях.

На Київщині тривають постійні бої в напрямку Житомирської траси. Макарівська громада під обстрілом ворога. Вночі обстріляли Петрушки та Шпитьки Дмитрівської громади, що спричинило пожежу приватних будинків. Багато сіл у Бучанському районі в окупації, що наближає гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює села, немає можливості виїхати. Бої та обстріли також тривають у Гостомелі, Бучі, Ірпені. В Броварському районі на території трьох громад — ворожа техніка, періодичні хаотичні обстріли.

Також тривають бої навколо Чернігова. Періодично росіяни обстрілювали околиці міста. У всьому Чернігові вже майже два тижні немає світла, води, тепла. Практично ніде у місті немає зв’язку, більша частина — без газу.

Всю ніч терористи обстрілювали передмістя Сум. Близько 4 ранку внаслідок обстрілів пошкодили ємності з аміаком на заводі Сумихімпром, стався витік. О 07.49 пожежу було ліквідовано, унаслідок пожежі травмувався працівник підприємства.

Вночі активізувалися обстріли житлових кварталів Харкова. По області тривають бойові дії в напрямку Ізюма. Гуманітарні вантажі вчора доставили до Малої Рогані, але зник зв’язок з шістьма людьми з колони, які виїхали на Вовчанськ, це тимчасово непідконтрольна ЗСУ територія.

На Рівненщині ворог завдав два ракетних удари по військовому полігону, працює відповідна комісія. За попередньою інформацією, є поранені та людські втрати.

У Луганській області вночі обстрілювали Новодружеськ, Лисичанськ та Рубіжне. За минулу добу близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких три багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

На Донеччині ідуть постійні обстріли Мар’їнки, Очеретиного, Авдіївки. Окупанти не залишають активних спроб прорвати оборону в Мар’їнці. Маріуполь – без змін. Колона з автобусів сьогодні вирушить із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати людей із Бердянська (тих, хто доїхав туди з Маріуполя самотужки).

Протягом доби тривають обстріли сіл поблизу Миколаєва. За попередньою інформацією, троє людей отримали поранення. Продовжуються бої. Частина населених пунктів перебуває без електропостачання та тепла.

На Херсонщині тривають сильні вибухи в районах області поблизу Миколаївщини. Вночі також у Херсоні були автоматні постріли. Подробиці уточнюються.