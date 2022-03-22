Ворог деморалізований, обстріли з аеродромів Білорусі не припиняються – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ продовжує фіксувати деморалізацію у лавах російських збройних сил. Путінські загабники масово складають зброю та відмовляються від участі у війні.

Про це йдеться у вечірньому зведенні від 22 березня. Зазначається, що ворог має суттєві проблеми з тиловим забезпеченням майже на усіх напрямках.

Також суттєвою є криза відсутності організованої системи медичного забезпечення, що також впливає на деморалізацію путінських солдатів.

– Так, через несвоєчасне надання медичної допомоги, відсутність системи евакуації поранених та брак медикаментів великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, – повідомили у Генштабі.

На 27-му добу повномасштабної війни ворог продовжує обстрілювати територію України з території республіки Білорусь.

– Противник здійснив понад 80 літаковильотів, зокрема 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, – йдеться у повідомленні.

До нанесення ударів по об’єктах залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. З метою ведення повітряної розвідки об’єктів на території України ворог задіяв п’ять літаків-розвідників.

Протягом дня 22 березня ворог завдав ракетно-бомбових ударів (з використанням засобів повітряного нападу) у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

Постраждали об’єкти як військової, так і цивільної інфраструктури. Загальна кількість постраждалих встановлюється.