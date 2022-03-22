Війська РФ продовжують обстріли мирних населених пунктів та цивільних об’єктів в Україні із зброї, забороненої міжнародними договорами. Так, ворог здійснив бомбардування міста Авдіївка (Донецька область) з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Торнадо-С.

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– Місто Авдіївка на Донеччині протягом доби зазнало ударів із російської системи залпового вогню Торнадо-С (С – смерч), призначеної для високоточного бомбардування військових укріплень та фортифікаційних споруд. У місті від таких снарядів постраждали житлові будинки – вони повністю зруйновані, – наголосила Денісова.

Ворог здійснив бомбардування Авдіївки з реактивних систем Торнадо – Денісова / 7 фотографий

Вона навела й інші приклади застосування путінськими військами забороненої зброї на території України.

Так, Денісова підтвердила раніше оприлюднену інформацію, що вчора в місті Краматорськ (Донецька область) був зафіксований черговий випадок використання ворогом фосфорних боєприпасів. Вони можуть спричинити тяжкі каліцтва, ураження кісток та кісткового мозку, хімічні опіки, а також спровокувати повільну та болісну смерть.

– По мирних містах по всій Україні – у Київській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Харківській та багатьох інших областях і місту Маріуполю ворогом випущено вже сотні ракет Іскандер та Калібр, у тому числі з касетними бойовими частинами для якомога більшої площі ураження, – додала Денісова.

Вона нагадала, що використання подібної зброї проти мирного населення порушує всі Женевські конвенції 1949 року та є злочином проти людяності.

У зв’язку з воєнними злочинами РФ Денісова закликала міжнародну спільноту застосувати проти неї нові санкції.

Як повідомляв голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, напередодні, 21 березня, війська РФ завдали удару з авіації та артилерії по Авдіївці та околицях міста. Унаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, ще 20 отримали поранення.

За інформацією Національної поліції України, руйнувань зазнали щонайменше 15 будівель в Авдіївці (житлові будинки та заклади освіти).

За фактом цього воєнного злочину РФ правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).