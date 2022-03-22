Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 27 день війни
Вбили Вбили
117 дітей
Поранили Поранили
>155 дітей
Вбили Вбили
> 925 (ООН) дорослих
Факти / Україна

Ворог здійснив бомбардування Авдіївки з реактивних систем Торнадо – Денісова

Юлія Соколова редакторка стрічки
снаряд Торнадо-С

Війська РФ продовжують обстріли мирних населених пунктів та цивільних об’єктів в Україні із зброї, забороненої міжнародними договорами. Так, ворог здійснив бомбардування міста Авдіївка (Донецька область) з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Торнадо-С.

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– Місто Авдіївка на Донеччині протягом доби зазнало ударів із російської системи залпового вогню Торнадо-С (С – смерч), призначеної для високоточного бомбардування військових укріплень та фортифікаційних споруд. У місті від таких снарядів постраждали житлові будинки – вони повністю зруйновані, – наголосила Денісова.

обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
Ворог здійснив бомбардування Авдіївки з реактивних систем Торнадо – Денісова / 7 фотографий

Вона навела й інші приклади застосування путінськими військами забороненої зброї на території України.

Так, Денісова підтвердила раніше оприлюднену інформацію, що вчора в місті Краматорськ (Донецька область) був зафіксований черговий випадок використання ворогом фосфорних боєприпасів. Вони можуть спричинити тяжкі каліцтва, ураження кісток та кісткового мозку, хімічні опіки, а також спровокувати повільну та болісну смерть.

– По мирних містах по всій Україні – у Київській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Харківській та багатьох інших областях і місту Маріуполю ворогом випущено вже сотні ракет Іскандер та Калібр, у тому числі з касетними бойовими частинами для якомога більшої площі ураження, – додала Денісова.

Вона нагадала, що використання подібної зброї проти мирного населення порушує всі Женевські конвенції 1949 року та є злочином проти людяності.

У зв’язку з воєнними злочинами РФ Денісова закликала міжнародну спільноту застосувати проти неї нові санкції.

Як повідомляв голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, напередодні, 21 березня, війська РФ завдали удару з авіації та артилерії по Авдіївці та околицях міста. Унаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, ще 20 отримали поранення.

За інформацією Національної поліції України, руйнувань зазнали щонайменше 15 будівель в Авдіївці (житлові будинки та заклади освіти).

За фактом цього воєнного злочину РФ правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка