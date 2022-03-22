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Факти / Україна

Загарбники знищили кожен другий будинок: як виглядає звільнений Макарів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Загарбники знищили кожен другий будинок: як виглядає звільнений Макарів

Начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов показав, що відбувається у звільненому від загарбників Макарові.

Місто й досі перебуває під постійними обстрілами ворожої артилерії. Людей на вулицях немає. Кожен другий будинок пошкоджений або знищений.

Російські загарбники розбили Макарівське відділення поліції. Від нього тепер залишалась будівля зі знесеним снарядами дахом і спаленими полум’ям вікнами.

Однак попри ризик і небезпеку, правоохоронці продовжують працювати та допомагати громадянам в зонах, де ведуться бойові дії.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 27-у добу. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста, мирне населення, житлові будинки, лікарні, школи.

За понад три тижні повномасштабної війни в Україні російські війська втратили близько 15,3 тис. особового складу.

Як свідчить карта бойових дій в Україні, нині ворог відступає на окремих напрямках та зосереджує основні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів і районів оборони.

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