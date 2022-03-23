З початку широкомасштабної війни Росії проти України загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять близько 15 600 осіб особового складу.

Такі цифри озвучили в Генштабі Збройних сил України. Також російські загарбники втратили в Україні вже 517 танків і 1 578 бойових броньованих машин.

Інші бойові втрати противника:

реактивні системи залпового вогню – 80;

засоби протиповітряної оборони (ППО) – 47;

літаки – 101;

гелікоптери – 124;

автомобільна техніка – 1 008;

кораблі /катери – 4;

цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 70;

безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 42;

спеціальна техніка – 15.

У Генштабі нагадали, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Вже 28-у добу триває широкомасштабна війна Росії проти України. Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки, мирне населення, школи і лікарні.

Від рук російських загарбників в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості дістали ще 167 дітей.