З початку широкомасштабної війни Росії проти України загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять близько 15 600 осіб особового складу.
Такі цифри озвучили в Генштабі Збройних сил України. Також російські загарбники втратили в Україні вже 517 танків і 1 578 бойових броньованих машин.
Інші бойові втрати противника:
- реактивні системи залпового вогню – 80;
- засоби протиповітряної оборони (ППО) – 47;
- літаки – 101;
- гелікоптери – 124;
- автомобільна техніка – 1 008;
- кораблі /катери – 4;
- цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 70;
- безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 42;
- спеціальна техніка – 15.
У Генштабі нагадали, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Вже 28-у добу триває широкомасштабна війна Росії проти України. Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки, мирне населення, школи і лікарні.
Від рук російських загарбників в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості дістали ще 167 дітей.