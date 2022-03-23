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Факти / Україна

Близько 15,6 тис. осіб та понад 100 літаків: оновлені втрати військ РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Близько 15,6 тис. осіб та понад 100 літаків: оновлені втрати військ РФ

З початку широкомасштабної війни Росії проти України загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять близько 15 600 осіб особового складу.

Такі цифри озвучили в Генштабі Збройних сил України. Також російські загарбники втратили в Україні вже 517 танків і 1 578 бойових броньованих машин.

Інші бойові втрати противника:

  • реактивні системи залпового вогню – 80;
  • засоби протиповітряної оборони (ППО) – 47;
  • літаки – 101;
  • гелікоптери – 124;
  • автомобільна техніка – 1 008;
  • кораблі /катери  – 4;
  • цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 70;
  • безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 42;
  • спеціальна техніка – 15.

У Генштабі нагадали, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Вже 28-у добу триває широкомасштабна війна Росії проти України. Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки, мирне населення, школи і лікарні.

Від рук російських загарбників в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості дістали ще 167 дітей.

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