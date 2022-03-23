Літаки, безпілотники, ракети та вертоліт: скільки техніки втратив ворог 22 березня

Упродовж доби 22 березня російські військові втратили 17 одиниць техніки – шість літаків, один вертоліт та по пять безпілотників та крилатих ракет.

Символічно, що ювілейний, сотий літак агресора, українські захисники збили в Маріуполі.

Дві крилаті ракети ворога збили винищувачі, здійснюючи прикриття з повітря.

По безпілотнику та крилатій ракеті збили представники протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Ще одну крилату із переносного зенітно-ракетного комплексу знищив воїн десантно-штурмових військ.

На рахунку зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ – 11 повітряних цілей – п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 28-му добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ