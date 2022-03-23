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Факти / Україна

Маргарита Симоньян буде оголошена в міжнародний розшук – журналісти ЄС

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Маргарита Симоньян буде оголошена в міжнародний розшук – журналісти ЄС

Перша, але геть не остання. Маргарита Симоньян скоро буде оголошена в міжнародний розшук. Про це у своєму зверненні до російських медіа повідомили голови низки журналістських спілок Європейського союзу.

22 березня спілка журналістів Литви оприлюднила звернення до колег із РФ російською та англійською мовами. У тексті вони жорстко розкритикували дезінформацію в російських медіа під час агресії РФ проти Грузії в 2008 році та анексії Криму в 2014. Тепер, за словами європейських журналістів, російська аудиторія “чує про нацистів, які існують лише в маніакальній свідомості однієї кволої боягузливої людинки, яка зачинилася в глибокому бункері навіть від власних спільників”.

Медійники ЄС заявили, що на пропагандистах лежить пряма відповідальність за війну в Україні, і анонсували міжнародний розшук для Симоньян.

На вас – працівниках російських ЗМІ, лежить безпосередня й пряма відповідальність за розв’язану путінським режимом чергову війну. Ви довгі роки ігнорували важливий постулат журналістики – перевірку інформації. Ви транслювали брехню з Кремля і на додачу розганяли її градус, – ідеться у заяві.

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Ранее офис генпрокурора сообщил о подозрении российским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой из-за призывов к вооруженной агрессии против Украины.

Фото: президент России

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Джерело: Радіо Свобода

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