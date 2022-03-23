У Тростянці Сумської області спалахнула масштабна пожежа, а також тривають вуличні бої. Наразі це найгарячіша точка в області. Про це у своєму відео-зверненні від 23 березня повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами Живицького виходити на вулицю у Тростянці небезпечно. Російські терористи розстрілюють мирних людей, не дають можливості ховати загиблих та діставатися лікарень. Породіллям доводиться народжувати вдома.

Тростянець сьогодні потерпає найбільше від терористичних дій РФ та знущань російських військових, – наголосив очільник Сумщини.

Живицький наголосив, що велика пожежу, яка відбувається у Тростянці неможливо загасити через постійні вуличні бої.

Він закликав тростянецьку громаду зачинити вікна через велике задимлення й перебувати в укриттях.

Більше про ситуацію в області – у відео.

Раніше 22 березня біля селища Мангуш Маріупольського району бойовики “ДНР” захопили колону автобусів та працівників ДСНС, які гуманітарним коридором повинні були евакуювати людей.