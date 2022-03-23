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Факти / Україна

На 23 березня погодили 9 гуманітарних коридорів – Верещук

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На 23 березня погодили 9 гуманітарних коридорів – Верещук

На 23 березня 2022 року погодили дев’ять гуманітарних коридорів. Про це у відеозверненні заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

Гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя.

Для евакуації людей із Маріуполя будуть працювати наступні маршрути: Бердянськ-Запоріжжя. Місце збору – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

– 24 автобуси зараз знаходять на в’їзді до Бердянська. З 10.00 їх подадуть на площу навпроти спорткомплексу для початку евакуації, – зазначила Ірина Верещук.

Запорізька область

З міста Пологи до Запоріжжя. Місце збору – на площі перед міською радою. Евакуаційні автобуси відправлять із Запоріжжя.

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Фото: Getty Images

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