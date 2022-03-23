Ситуація в деяких окупованих селах Херсонщини критична. Через розміщення ворожих військ туди не відбувається підвезення ліків та продуктів. На 80 грн можна купити тільки буханець хліба та пачку кориці. Про це в ефірі телемарафону розповіла місцева кореспондентка.

За її словами, ціни значно підскочили. На херсонських ринках є овочі, але коштує таке “задоволення” дорого. Середня ціна редиски 30 грн, картоплі – 30-35. Капусту й моркву можна знайти за 25.

Складніше із молоком. Його тут зараз продають на розлив. Але, як каже журналістка, воно має дивний кислуватий смак.

Ось так живе Херсон. Люди виходять вранці і знову шукають, чим запастися. Усі розуміємо, що потрібно готуватися, але не знаємо, до чого. Постійно живемо в ризику, що можуть все-таки постукати в двері, – розповіла кореспондентка.

Вона також зазначила, що незважаючи на жорсткі розгони мітингів у Херсоні, місцеві поки що не планують припиняти свою протестну діяльність, і наголосила:

Херсонці налаштовані вижити. Дочекатися звільнення і перемоги.

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Раніше повідомлялось, що у Запорізькій області російські найманці здійснюють приховану підготовку для проведення псевдовиборів проросійської адміністрації районів та міст.

Фото: Херсонська міська рада