Ненавиджу нашу державу: російський окупант телефоном поскаржився дружині на радіацію ЧАЕС

Російські військовослужбовці, що “захоплювали” Чорнобильську АЕС, почали скаржитися на симптоми, що свідчать про опромінення радіацією.

Про це свідчать одна із перехоплених СБУ розмов окупанта зі своєю дружиною. Він зізнався, що “ненавидить свою державу” та заливає горе військових поразок горілкою.

– Прикинь, мы там (під Чорнобилем – Ред.) две недели стояли, и нас всех в бой кинули пида*сы еб*ые. Наше государство я всех ненавижу, нах*й.

У відповідь на це дружина окупанта розповіла, що знає її подруга, чоловік якої також “воював в Україні”. Після проходження повного обстеження йому поставили діагноз опромінення радіацією середньої важкості.

Служба безпеки України продовжує перехоплювати телефонні розмови окупантів, які перебувають на території нашої держави.