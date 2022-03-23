Президент Володимир Путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, є інформація про підготовку блокування силами Росгвардії руху по Кримському мосту в бік Росії. Також окупаційна влада має намір обмежити рух паромною переправою та авіасполучення півострова з РФ.

Причиною таких дій є боротьба з начебто українськими диверсантами та запобігання можливим терористичним атакам.

– Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів із півострова, – повідомляють у розвідці.

Серед тих, хто найперше намагається залишити окупований Крим – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.

У ГУР Міноборони зазначають, що Путін фактично утримує як заручників 600 тис. російських громадян.