З початку повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України з країни виїхали понад 3 млн українців.
Але багато людей не знають, в якому статусі вони можуть перебувати в Європейському Союзі і ще потрібно робити.
У чому різниця між статусом особи, якій надається тимчасовий захист і статусом шукача притулку (статус біженця)?
У спеціальній інфографіці міститься інструкція з відповідями на дуже важливі питання.
Статус шукача притулку (статус біженця):
Статус особи, якій надано тимчасовий захист: будь-яка людина, яка рятується від війни або переслідувань.
Що потрібно робити, щоб отримати статус: звернутися із заявою до компетентних органів країни, в яку ви прибули. Після цього буде проведена спеціальна процедура, яка триває 6 місяців або більше.
Де можна жити в залежності від статусу: тільки в визначених державою установах для розміщення біженців. Міняти місце проживання не дозволено (залишати країну – теж).
Як довго можна перебувати в такому статусі: безстроково на час дії підстав для його надання.
Статус особи, якій надано тимчасовий захист:
- громадяни України та члени їх сімей;
- особи без громадянства, біженці та члени їх сімей з третіх країн, які рятуються від війни в Україні;
- іноземці, які постійно проживають в Україні на законних підставах і не можуть безпечно повернуться в країну свого походження.
Що потрібно робити, щоб отримати статус: звернутися за дозволом на проживання до органів влади відповідної країни Євросоюзу.
Де можна жити в залежності від статусу: вибір місця проживання вільний. Житло може бути надано сім’ями волонтерів, громадськими організаціями, державою. Також можна жити у рідних і знайомих. Місце проживання можна змінити в будь-який час (зокрема, переїхати в іншу країну).
Як довго можна перебувати в такому статусі: один рік (до 4 березня 20223 року) з можливістю продовження ще на рік в залежності від ситуації в Україні.
Джерело: Олена Зеленська