З початку повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України з країни виїхали понад 3 млн українців.

Але багато людей не знають, в якому статусі вони можуть перебувати в Європейському Союзі і ще потрібно робити.

У чому різниця між статусом особи, якій надається тимчасовий захист і статусом шукача притулку (статус біженця)?

У спеціальній інфографіці міститься інструкція з відповідями на дуже важливі питання.

Тимчасовий захист або статус біженця: головні відмінності / 2 фотографии

Статус шукача притулку (статус біженця):

Статус особи, якій надано тимчасовий захист: будь-яка людина, яка рятується від війни або переслідувань.

Що потрібно робити, щоб отримати статус: звернутися із заявою до компетентних органів країни, в яку ви прибули. Після цього буде проведена спеціальна процедура, яка триває 6 місяців або більше.

Де можна жити в залежності від статусу: тільки в визначених державою установах для розміщення біженців. Міняти місце проживання не дозволено (залишати країну – теж).

Як довго можна перебувати в такому статусі: безстроково на час дії підстав для його надання.

Статус особи, якій надано тимчасовий захист:

громадяни України та члени їх сімей;

особи без громадянства, біженці та члени їх сімей з третіх країн, які рятуються від війни в Україні;

іноземці, які постійно проживають в Україні на законних підставах і не можуть безпечно повернуться в країну свого походження.

Що потрібно робити, щоб отримати статус: звернутися за дозволом на проживання до органів влади відповідної країни Євросоюзу.

Де можна жити в залежності від статусу: вибір місця проживання вільний. Житло може бути надано сім’ями волонтерів, громадськими організаціями, державою. Також можна жити у рідних і знайомих. Місце проживання можна змінити в будь-який час (зокрема, переїхати в іншу країну).

Як довго можна перебувати в такому статусі: один рік (до 4 березня 20223 року) з можливістю продовження ще на рік в залежності від ситуації в Україні.

Джерело: Олена Зеленська