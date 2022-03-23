Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності пропонує запровадити кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення або розміщення Збройних сил України та міжнародної військової допомоги в Україну. Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат Андрій Осадчук.

Відповіний законопроект було зареєстровано у Раді у вівторок, 22 березня.

Згідно з ним, поширення інформації про спрямування, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо вона не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу від Генштабу на її розповсюдження, вчинене в умовах військового чи надзвичайного стану, зможе каратися позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Водночас незаконне розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування наших ЗСУ або інших військових формувань передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Якщо ж ці дії, вчинені групою осіб за попередньою змовою, за корисливими мотивами, або з метою надання такої інформації державі-агресору чи незаконним збройним формуванням, депутати пропонують карати позбавленням волі від восьми до дванадцяти років.

У воєнний час для «тіктокерів» за розповсюдження такої інформації – від п’яти до восьми років ув’язнення. Для організованої групи, з корисливих мотивів – від 8 до 12 років ув’язнення, – зазначив Осадчук.

Наразі у комітеті чекають на остаточне погодження питання головами депутатських фракцій, груп та керівництва парламенту.

Раніше мер Краматорська, постраждалого внаслідок авіабомбардувань РФ, жорстко звернувся до усіх, хто на 27-й день війни продовжує поширювати фото та відео, якими може скористатися ворог.

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