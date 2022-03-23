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Факти / Україна

В Україні з’явилася карта відкритих ЦНАПів, де можна отримати державні послуги

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
ЦНАП

В Україні з’явилася мапа ЦНАПів, де можна отримати державні послуги. Про це заявили у Мінцифри.

ЦНАП – це центр надання адміністративних послуг. З їхньою допомогою можна отримати необхідні послуги від держави, без необхідності відвідування різних відомств та організацій.

Так, нова мапа допоможе знайти найближчий ЦНАП, який працює, дізнатися про графік для відвідування, а також контактний номер. На тлі широкомасштабного вторгнення із 24 лютого працюють далеко не всі центри.

Щоб скористатися через смартфон, необхідно відкрити мапу та вибрати область і населений пункт із доступного списку.

Якщо відкрити мапу з комп’ютера, потрібно натиснути на область проживання, а потім на зелену мітку ЦНАПу.

Нагадаємо, що багато великих компаній зробили корисні сервіси для українців безкоштовними або з величезною знижкою. Так, тепер можна безкоштовно завантажити книги, користуватися додатковими хвилинами та Гб для зв’язку з близькими, отримати консультацію у лікаря та використовувати VPN для захисту даних.

Також для України створили програму, яка захистить дані пристроїв. Новинка отримала назву SpyBuster, і вона потрібна для відстеження дій програм на пристрої. Якщо програма зв’язується з серверами Росії та Білорусі – SpyBuster обмежує їх доступ до даних.

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Фото: Depositphotos

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