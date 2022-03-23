Від початку широкомасштабної війни Росії проти України загинула 121 дитина, поранення різного ступеня тяжкості дістали 167 дітей. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Київській області – 61, Харківській – 41, Донецькій – 40, Чернігівській – 32, Миколаївський – 24, столиці – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14.

У Донецькій області російські загарбники продовжують обстрілювати міста та житлові масиви, де перебувають цивільні. Так, від російської зброї загинули 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець, троє дітей зазнали поранень.

17 березня загарбники на очах у 14-річного сина безжально вбили батька багатодітної родини. Хлопець дістав кульові поранення. Це сталося, коли вони їхали за гуманітарною допомогою та ліками до центру окупованої Бучі Київської області, де проживає сім’я, адже у будинку родини майже два тижні не було газу, світла та води.

Увечері 22 березня російський снаряд влучив в багатоповерхівку у Рубіжному Луганської області. Троє людей загинули, двоє з них – діти.

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Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів в Україні пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з них зруйновано повністю. Це понад 220 шкіл, 155 дитячих садочків.

Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Джерело: Офіс генпрокурора