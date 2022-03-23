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Факти / Україна

Як оформити заявку на перетин кордону водіям призовного віку – інструкція

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Як оформити заявку на перетин кордону водіям призовного віку – інструкція

Для перетину державного кордону водіям призовного віку 18-60 років необхідно оформити спеціальну заявку.

Процедуру її заповнення пояснили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України. Для цього треба звернутися або до самого міністерства, або до обласної адміністрації за місцем проживання.

– Перевізник може на власний розсуд обрати будь-який з цих органів для звернення. Усі вищезазначені органи мають однакові повноваження та доступ до спільної з Державною прикордонною службою бази даних, – йдеться у заяві Мінінфраструктури.

Звернення до Мінінфраструктури формується у п’ять простих кроків:

  • завантажити та заповнити усі без винятку поля форми, зразок за посиланням
  • роздрукувати, поставити підпис та печатку
  • сфотографувати або зробити скан-копію у форматі pdf
  • відправити на електрону адресу zmiu98916@gmail.com у форматі word та pdf
  • заповнити опитувальник за посиланням

Окрім цього, у міністерстві уточнили, кому із військовозобов’язаних громадян може бути надано дозвіл на перетин кордону під час воєнного стану.

Це – водії, які здійснюють перевезення для потреб українських захисників, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги.

Також дозвіл отримують працівники залізниці, які забезпечують її функціонування та безперебійну роботу.

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Фото: Держприкордонслужба

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