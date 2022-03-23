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Факти / Україна

Захід єдиний у захисті демократії. Байден вирушає у європейське турне

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Захід єдиний у захисті демократії. Байден вирушає у європейське турне

Президент США Джо Байден вирушає у європейське турне, щоб зустрітися із низкою союзників та налагодити спільні зусилля з підтримки України в умовах війни проти РФ. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Першою зупинкою очільника Білого Дому буде Бельгія. Там він зустрінеться із союзниками по НАТО, лідерами G7 та ЄС.

Потім глава американської держави поїде у Польщу, щоб провести двосторонню зустріч із президентом Анджеєм Дудою та обговорити створену Росією гуманітарну кризу в Україні.

Під час цієї поїздки ми дамо зрозуміти, що Захід єдиний у нашому захисті демократії. Путін думав, що він нас розділить, але ми зараз сильніші, ніж будь-коли в новітній історії. Ми підтримуємо Україну і гарантуємо, що Путін заплатить високу економічну ціну за свої дії, – йдеться у твіті Байдена.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрок говорив із Путіним про припинення вогню цілу годину.  Як йдеться у заяві Єлисейського палацу, жодної угоди не досягнуто.

Фото: Президент Байден

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