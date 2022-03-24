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Факти / Україна

Ірпінь звільнено від російських загарбників на 80% – Денисенко

Валентина Летяк редакторка стрічки
Ірпінь

Місто Ірпінь під Києвом українським військам вдалося вже на 80% звільнити від російських загарбників.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

– Наразі вже відомо, що 80% міста Ірпінь звільнено, – зазначив він.

За його словами, із середи, 23 березня, у місті почала працювати поліція.

А сьогодні російські війська обстріляли Ірпінь із Градів. Мер міста Олександр Маркушин показав на відео уламок від снаряда.

Пізно ввечері 22 березня російські загарбники застосували поблизу Ірпеня заборонені фосфорні боєприпаси.

Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року.

Фото: Олександр Маркушин

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