На Харківському напрямку ППО України збила винищувач РФ Су-34

Українська протиповітряна оборона на Харківському напрямку збила безпілотний літальний апарат та бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє Повітряне командування Схід.

– І знову у ППО врожайний день на Харківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34, – йдеться у повідомленні.

До речі, 24 березня президент США Джо Байден на зустрічі з лідерами НАТО повідомив про передачу Україні Альянсом додаткових систем озброєнь, включаючи засоби ППО, та загалом оголосив про збільшення обсягів військової допомоги.

Нагадаємо, що за місяць війни в Україні загинуло від 7 тис. до 15 тис. російських військових.

Джерело: Повітряне командування Схід