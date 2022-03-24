Перемога все ближче – Шмигаль українцям про місяць повномасштабної війни

О 05.00 24 березня, коли виповнився місяць від початку повномасштабної війни в Україні, до громадян звернувся прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Місяць боротьби. Місяць спротиву. Місяць незламності. Ворог планував захопити Україну за кілька днів, а натомість уже 29-ий день зазнає в Україні лише величезних втрат. Ворог планував скорити українців, а натомість згуртував нас так міцно, як ніколи раніше, – почав своє звернення очільник уряду.

Прем’єр-міністр певен: цей місяць назавжди змінив українців, змінив українську державу та весь світ.

– Ми довели, що в нас немає нічого спільного з російськими варварами, які атакують сусідні держави, руйнують міста та вбивають мирних людей. Усі побачили, що українці – це волелюбний, гордий народ, який є частиною народів об’єднаної Європи, – зауважив Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що нині кожен – коваль нашої перемоги, день якої – усе ближче.

– І після завершення війни ми побудуємо ще кращу Україну, гідну пам’яті тих, хто віддав життя за її майбутнє. Разом до перемоги! Слава Україні! – зауважив насамкінець Денис Шмигаль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 29-ту добу, із ранку 24 лютого.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Денис Шмигаль