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Факти / Україна

Підтримав 321 народний депутат: новим міністром аграрної політики України призначено Миколу Сольського

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
николай сольский

Верховна Рада сьогодні, 24 березня, звільнила з займаної посади міністра аграрної політики Романа Лещенка і призначила на його місце голову аграрного комітету ВР Миколу Сольського.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

– Звільнили Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики України (321) і призначили Миколу Сольського (вже ексголова Комітету аграрної політики) (294), – написав він.

Таким чином, народні депутати підтримали призначення Сольського 294 голосами. За звільнення Лещенка з посади міністра проголосував 321 депутат.

Микола Сольський очолював у Верховній Раді Комітет з аграрної та земельної політики. Він також є співзасновником групи компаній Українського аграрного холдингу. До її складу входять кілька підприємств у Чернігівській області.

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Міністр аграрної політики Роман Лещенко написав заяву про складання повноважень 23 березня 2022 року. На цій посаді він пропрацював з грудня 2020 року.

Джерело: Ярослав Железняк

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