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Факти / Україна

Росія запустила по Україні вже понад 1200 ракет – Пентагон

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Росія запустила по Україні вже понад 1200 ракет – Пентагон

За словами високопоставленого представника міноборони США, наразі Росія запустила понад 1200 ракет по Україні. Але в запасі РФ їх ​​ще багато.

Так, у Пентагоні вважають, що в Росії ще достатньо ракет класу земля-повітря та крилатих ракет.

Чиновник зазначив, що російські збройні сили мають малу кількість крилатих ракет повітряного базування, але у них все ще є “понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення в Україну”.

– У них все ще є значна кількість крилатих ракет наземного базування, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності, – сказали у Пентагоні.

Раніше президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосовує гіперзвукові ракети на території України.

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що на Миколаївщині українські військові збили крилату ракету російських військ.

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Джерело: ABC News

Фото: Getty Images

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