Саміти НАТО, ЄС та G7 покажуть, хто друг, а хто зрадник – Зеленський

Україна чекає серйозних кроків від НАТО, ЄС та країн G7, саміти яких розпочинаються в Брюсселі 24 березня. Про це під час звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Ці три саміти важливі для безпеки кожного з нас. Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні й політики. Вони повинні підтримати боротьбу за життя, – наголосив Володимир Зеленський.

Очільник країни зауважив, що українська сторона знає про те, що росіяни почали працювати з деякими партнерами, щоб “лобіювати інтереси війни”.

– Ми знаємо, що вони хочуть загасити тему боротьби проти війни, але загасити потрібно війну, – сказав він.

Ці три саміти, зазначив глава держави, покажуть, “хто друг, хто партнер, а хто продався та зрадив”.

– Життя можна захистити тільки у єдності. Свобода має бути озброєною. Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет та авіабомб. Ми так і не отримали літаки та сучасну протиракетну зброю, танки та протикорабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей. Руйнувати наші міста просто тому, що окупантів дуже багато. Просто тому, що Росія десятиліттями готувалась до цієї ганебної війни, – констатував президент України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 29-ту добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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