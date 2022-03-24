Україна та країни Балтії об’єднують зусилля для припинення агресії РФ

У четвер, 24 березня, спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву щодо російської війни в Україні.

У ньому повідомляється про об’єднання зусиль для припинення російської агресії та відновлення безпеки в Європі.

Про це йдеться у повідомленні, яке опублікувала Верховна Рада України у себе у соцмережах.

Ключові тези документа:

необхідність прискорення членства України у ЄС;

підтримка продовження політики відкритих дверей НАТО;

заклик до міжнародної спільноти негайно створити заборонену для польотів зону над Україною, щоб запобігти масовим жертвам серед мирного населення;

пропозиція міжнародному співтовариству запровадити повне торгове ембарго проти Росії;

заклик щодо збільшення постачання всієї зброї, необхідної Україні для перемоги у війні;

військові злочини кремлівського режиму не повинні залишатися безкарними Міжнародним Судом та Міжнародним Кримінальним Судом;

звертаємо увагу на необхідність розпочати думати про відновлення України вже зараз та виступати за комплексний план допомоги для відновлення економіки України.