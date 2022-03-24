Україна та країни Балтії об’єднують зусилля для припинення агресії РФ

У четвер, 24 березня, спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву щодо російської війни в Україні.
У ньому повідомляється про об’єднання зусиль для припинення російської агресії та відновлення безпеки в Європі.
Про це йдеться у повідомленні, яке опублікувала Верховна Рада України у себе у соцмережах.
Ключові тези документа:
- необхідність прискорення членства України у ЄС;
- підтримка продовження політики відкритих дверей НАТО;
- заклик до міжнародної спільноти негайно створити заборонену для польотів зону над Україною, щоб запобігти масовим жертвам серед мирного населення;
- пропозиція міжнародному співтовариству запровадити повне торгове ембарго проти Росії;
- заклик щодо збільшення постачання всієї зброї, необхідної Україні для перемоги у війні;
- військові злочини кремлівського режиму не повинні залишатися безкарними Міжнародним Судом та Міжнародним Кримінальним Судом;
- звертаємо увагу на необхідність розпочати думати про відновлення України вже зараз та виступати за комплексний план допомоги для відновлення економіки України.
– Дякую друзям за підтримку України! – наголосили у парламенті.