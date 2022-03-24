Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 29 день війни
Вбили Вбили
128 дітей
Поранили Поранили
>172 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ

Україна та країни Балтії об’єднують зусилля для припинення агресії РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Верховна Рада

У четвер, 24 березня, спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву щодо російської війни в Україні.

У ньому повідомляється про об’єднання зусиль для припинення російської агресії та відновлення безпеки в Європі.

Про це йдеться у повідомленні, яке опублікувала Верховна Рада України у себе у соцмережах.

Ключові тези документа:

  • необхідність прискорення членства України у ЄС;
  • підтримка продовження політики відкритих дверей НАТО;
  • заклик до міжнародної спільноти негайно створити заборонену для польотів зону над Україною, щоб запобігти масовим жертвам серед мирного населення;
  • пропозиція міжнародному співтовариству запровадити повне торгове ембарго проти Росії;
  • заклик щодо збільшення постачання всієї зброї, необхідної Україні для перемоги у війні;
  • військові злочини кремлівського режиму не повинні залишатися безкарними Міжнародним Судом та Міжнародним Кримінальним Судом;
  • звертаємо увагу на необхідність розпочати думати про відновлення України вже зараз та виступати за комплексний план допомоги для відновлення економіки України.

– Дякую друзям за підтримку України! – наголосили у парламенті.

Читайте
НАТО надасть Україні ППО та посилить Східний фланг – Байден

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка