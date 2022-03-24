В Україні жертвами збройної агресії російських окупантів стали 128 дітей, понад 172 дістали поранень.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 43, Донецькій – 43, Чернігівській – 32, Миколаївський – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях.

У Маріуполі під завалами обстріляного ворогом будинку знайшли тіло 11-річної гімнастки Катерини — дівчинка неодноразово перемагала на великих змаганнях.

11 березня 2022 року під час евакуації цивільного населення в селі Перемога Броварського району Київської області російські військові обстріляли автомобільну колону – смертельних поранень зазнав 13-річний хлопець.

— 13 березня 2022 року у Бучі Київської області військовослужбовцями збройних сил РФ безжально розстріляно автомобіль, в якому перебувала родина, мати та двоє дітей 4 та 9 років загинули, — зазначають у Офісі генпрокурора.

До Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з тяжкими пораненнями внаслідок ворожих обстрілів госпіталізували дев’ять дітей із Маріуполя та Сєвєродонецька.

Також в Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок ворожих бомбардувань пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю – серед них понад 230 шкіл та 155 дитячих садочків.

Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві. Зазнали руйнувань понад 40 інших закладів для дітей: лікарні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Раніше повідомлялося, що Рубіжне ворог обстріляв фосфорними бомбами – загинуло двоє дітей.