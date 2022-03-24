Ворог позбавлений провіанту та ресурсів для того, щоб продовжувати своє просування на більшості фронтів, він практично стоїть на місці.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Сьогодні календарний місяць з початку активної фази російсько-української війни. Ми можемо лише пригадати, як вони за три доби намагалися взяти Київ, – почав Арестович.

Він доповів, що наразі бойові дії на фронтах практично завмерли.

– Генеральних штаб ЗСУ повідомляє, що противник на багатьох напрямках не має ресурсів для того, щоб продовжувати наступ. Він стоїть практично на місці. Має проблеми з матеріальним постачанням палива, боєприпасів та інших видів матеріального забезпечення. Голі, босі окупанти, – розповів радник керівника Офісу президента.

Водночас Олексій Арестович розповів, що противник все ж таки продовжує зосереджувати свої зусилля у напрямку Ізюма, Мар’їнки та Маріуполя, а також спостерігається ворожа активність на правому березі Дніпра в районі Херсона, але російські військові перебувають там в обороні.

– Зараз відбувається якраз маленька репетиція того, що його (ворога, – Ред.) чекає через місяць, коли вони будуть стояти на місці, а потім з ними трапляються різні вибухові наслідки, – сказав радник керівника ОПУ.

Як приклад “вибухових наслідків” Арестович навів сьогоднішню добу, коли, за попередніми даними, був знищений передовий командний пункт 49 армії РФ на півдні України, а також великий десантний корабель, який перевозив 400 морських піхотинців, 20 танків та 45 БТРів.

– (Корабель, – Ред.) раптово вибухнув у порту Бердянськ. Інший був пошкоджений. Як повідомили у Військово-морських силах України, обома кораблями командували зрадники України, що перейшли на російський бік ще у 2014 році. Тому всім, хто працював проти України з військових засад, а також переходив на бік ворога – вам треба розуміти, що помста народу наздожене вас і через вісім років, і через 10, і через 20…, бо ви скоїли злочини, які не мають амністії та не мають терміну давності, – сказав він.

Олексій Арестович нагадав, що Верховна Рада посилила відповідальність за зйомки Збройних сил України та інших збройних формувань під час їх пересування чи перебування на місці.

Водночас фото, що публікуються офіційними джерелами інформації, як-от Міністерство оборони, або ж Генштаб ЗСУ, можуть вільно поширюватись серед громадян України.