Жодних успіхів ворога: як минула 28-ма доба повномасштабної війни в Україні

На 29-ту добу повномасштабної війни в Україні російським військовим не вдалося досягти успіху на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках.

Лише впродовж 28-ї доби війни Збройні сили України вразили 11 повітряних цілей ворога – сім літаків, один безпілотник, один вертоліт та дві крилаті ракети. Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.

Натомість агресор продовжує завдавати ударів з повітря. Упродовж 23 березня літаки РФ здійснили понад 250 вильотів, що на 60 більше ніж напередодні.

Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

Продовжують російські військові тероризувати й місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Зокрема, активно залучають підрозділи Росгвардії, щоб запобігти проведенню мирних протестів людей проти окупаційної влади.

Однак тотальний спротив українського народу триває, відзначають у генеральному штабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 29-ту добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ