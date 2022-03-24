Жодних успіхів ворога: як минула 28-ма доба повномасштабної війни в Україні

На 29-ту добу повномасштабної війни в Україні російським військовим не вдалося досягти успіху на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках.
Лише впродовж 28-ї доби війни Збройні сили України вразили 11 повітряних цілей ворога – сім літаків, один безпілотник, один вертоліт та дві крилаті ракети. Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.
Натомість агресор продовжує завдавати ударів з повітря. Упродовж 23 березня літаки РФ здійснили понад 250 вильотів, що на 60 більше ніж напередодні.
Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.
Продовжують російські військові тероризувати й місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.
Зокрема, активно залучають підрозділи Росгвардії, щоб запобігти проведенню мирних протестів людей проти окупаційної влади.
Однак тотальний спротив українського народу триває, відзначають у генеральному штабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 29-ту добу.
За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ