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Факти / Україна

Австралія ввела санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Австралія ввела санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів

Австралія запровадила санкції проти 22 російських пропагандистів, а також самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка та його родину. Про це стало відомо із сайту австралійського уряду.

Ці останні кроки через місяць після вторгнення Росії в Україну продовжують наші цілеспрямовані зусилля для того, щоб Росія та ті, хто підтримує її незаконне, неспровоковане вторгнення до її демократичного сусіда, заплатили високу ціну, – йдеться у повідомленні.

Нові обмеження стосуються 22 пропагандистів, що продовжують поширювати вигідну Кремлю дезінформацію. Це, зокрема, старші редакторів таких ЗМІ, як Russia Today, Фонд стратегічної культури, InfoRos і NewsFront.

А от проти Лукашенка з сім’єю Австралія ввела санкції за “стратегічну підтримку Росії та її збройним силам у нападі на суверенітет і територіальну цілісність України”.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден повідомив, що запроваджує нові санкції проти Росії. Під них, за його словами, потрапили фізичні, юридичні особи та російські еліти.

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Фото: Unsplash

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