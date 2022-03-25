Президент Володимир Зеленський присвоїв звання “місто-герой” Охтирці, Бучі, Ірпеню та Миколаєву.
Про це глава Держави спочатку оголосив у своєму відеозверненні, а згодом видав відповідний указ.
– З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, постановляю присвоїти почесну відзнаку “Місто-герой України”, – йдеться у повідомленні.
Звання отримали:
- Буча (Київська область);
- Ірпінь (Київська область);
- Миколаїв (Миколаївська область);
- Охтирка (Сумська область).
Крім того, президент Зеленський оголосив про присвоєння звання героя України семи військовослужбовцям Нацгвардії, із них, на жаль, п’ять посмертно, оголосив про відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Нацгвардії і 119 військовослужбовців Збройних сил України, а також про відзначення державними нагородами 14 керівників місцевих громад місцевої влади та 31 медичного працівника.