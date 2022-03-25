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Факти / Україна

Буча, Ірпінь, Охтирка та Миколаїв стали містами-героями: Зеленський підписав указ

Ілля Нежигай редактор стрічки
Буча, Ірпінь, Охтирка та Миколаїв стали містами-героями: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання “місто-герой” Охтирці, Бучі, Ірпеню та Миколаєву.

Про це глава Держави спочатку оголосив у своєму відеозверненні, а згодом видав відповідний указ.

– З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, постановляю присвоїти почесну відзнаку “Місто-герой України”, – йдеться у повідомленні.

Звання отримали:

  • Буча (Київська область);
  • Ірпінь (Київська область);
  • Миколаїв (Миколаївська область);
  • Охтирка (Сумська область).

Крім того, президент Зеленський оголосив про присвоєння звання героя України семи військовослужбовцям Нацгвардії, із них, на жаль, п’ять посмертно, оголосив про відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Нацгвардії і 119 військовослужбовців Збройних сил України, а також про відзначення державними нагородами 14 керівників місцевих громад місцевої влади та 31 медичного працівника.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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