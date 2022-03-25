Сьогодні, 25 березня, до Мелітополя заїхала гуманітарна допомога. Наразі її вивантажують на склад пожежної частини.
Про це у своєму відеозверненні сказав мер міста Іван Федоров.
За його словами, гуманітарний конвой вчора окупанти не впустили у місто, оскільки автівки прибули після 19.00. Тому вантаж заїхав лише зранку. Наразі його розвантажують на склад пожежної частини по вул. Героїв Сталінграду.
Що стосується евакуації людей, то сьогодні з міста на автобусах зможуть виїхати близько 350 жителів.
– Але я впевнений, ми продовжимо такі гуманітарні конвої з можливістю евакуації містян на зворотному шляху до міста Запоріжжя, – наголосив мер.
Від’їзд евакуаційної колони із Мелітополя планується о 8.30-9.00.
Кілька днів тому Іван Федоров повідомляв, що ситуація у Мелітополі доволі важка – місту потрібні продукти першої необхідності та ліки. Крім того, людей треба евакуювати.