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Факти / Україна

До Мелітополя прибув гуманітарний вантаж і евакуюють 350 жителів – мер

Марта Бондаренко редакторка стрічки
До Мелітополя прибув гуманітарний вантаж і евакуюють 350 жителів – мер

Сьогодні, 25 березня, до Мелітополя заїхала гуманітарна допомога. Наразі її вивантажують на склад пожежної частини.

Про це у своєму відеозверненні сказав мер міста Іван Федоров.

За його словами, гуманітарний конвой вчора окупанти не впустили у місто, оскільки автівки прибули після 19.00. Тому вантаж заїхав лише зранку. Наразі його розвантажують на склад пожежної частини по вул. Героїв Сталінграду.

Що стосується евакуації людей, то сьогодні з міста на автобусах зможуть виїхати близько 350 жителів.

– Але я впевнений, ми продовжимо такі гуманітарні конвої з можливістю евакуації містян на зворотному шляху до міста Запоріжжя, – наголосив мер.

Від’їзд евакуаційної колони із Мелітополя планується о 8.30-9.00.

Кілька днів тому Іван Федоров повідомляв, що ситуація у Мелітополі доволі важка – місту потрібні продукти першої необхідності та ліки. Крім того, людей треба евакуювати.

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Фото: УНІАН

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