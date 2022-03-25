Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 30 день війни
Вбили Вбили
135 дітей
Поранили Поранили
>184 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ

Глава Міноборони Чехії вирішила не їхати до Будапешта після відмови Орбана допомагати Україні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Глава Міноборони Чехії вирішила не їхати до Будапешта після відмови Орбана допомагати Україні

Голова Міністерства оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що відмовляється їхати до Будапешта на міністерську зустріч країн Вишеградської четвірки через те, що Угорщина відмовляється допомогти Україні у боротьбі проти російських загарбників.

Про це міністр написала на своїй сторінці у Twitter у п’ятницю, 25 березня.

– Я особисто не поїду до Угорщини на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня вони мають вибори, і мені не слід брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні! – написала Чорнохова.

Раніше президент України Володимир Зеленський опублікував інформацію про ті країни, які під час закритих дискусій висловили скептицизм щодо можливості вступу України до Євросоюзу, а також тих, хто вагався з цього питання.

Також Володимир Зеленський під час саміту звернувся до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та нагадав йому про історію його країни часів гітлерівської Німеччини.

У відповідь глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не змінюватиме свого рішення щодо постачання Україні зброї через її територію, а також щодо санкцій проти енергоносіїв РФ.

Читайте
Нові жертви авіаудару в Маріуполі та обстріл Харківщини з Градів: що відбувається на 30-у добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка