Голова Міністерства оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що відмовляється їхати до Будапешта на міністерську зустріч країн Вишеградської четвірки через те, що Угорщина відмовляється допомогти Україні у боротьбі проти російських загарбників.

Про це міністр написала на своїй сторінці у Twitter у п’ятницю, 25 березня.

– Я особисто не поїду до Угорщини на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня вони мають вибори, і мені не слід брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні! – написала Чорнохова.

Раніше президент України Володимир Зеленський опублікував інформацію про ті країни, які під час закритих дискусій висловили скептицизм щодо можливості вступу України до Євросоюзу, а також тих, хто вагався з цього питання.

Також Володимир Зеленський під час саміту звернувся до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та нагадав йому про історію його країни часів гітлерівської Німеччини.

У відповідь глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не змінюватиме свого рішення щодо постачання Україні зброї через її територію, а також щодо санкцій проти енергоносіїв РФ.