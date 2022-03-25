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Факти / Україна

Гуманітарна допомога Україні та санкції проти РФ. Байден про зустріч із Європарламентом

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Гуманітарна допомога Україні та санкції проти РФ. Байден про зустріч із Європарламентом

У рамках свого турне країнами Європи президент США Джо Байден взяв участь у засіданні Європейської Ради в Брюсселі 24 березня.

Ми зобов’язалися надавати подальшу гуманітарну допомогу тим, хто тікає від насильства в Україні, і продовжувати накладати економічні втрати на Росію за її дії, – написав він у своєму Twitter.

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Раніше Джо Байден розповів про свою розмову із китайським лідером Сі Цзіньпінем.

За словавами президента США, Китай розуміє, що його економічне майбутнє “набагато тісніше пов’язане із Заходом, ніж з Росією”.

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Фото: Unsplash

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