У рамках свого турне країнами Європи президент США Джо Байден взяв участь у засіданні Європейської Ради в Брюсселі 24 березня.

Ми зобов’язалися надавати подальшу гуманітарну допомогу тим, хто тікає від насильства в Україні, і продовжувати накладати економічні втрати на Росію за її дії, – написав він у своєму Twitter.

Today, I participated in a European Council meeting in Brussels. We committed to providing further humanitarian assistance to those fleeing violence in Ukraine and to continue imposing economic costs on Russia for its actions. pic.twitter.com/yUL7u9m6y9 — President Biden (@POTUS) March 24, 2022

Раніше Джо Байден розповів про свою розмову із китайським лідером Сі Цзіньпінем.

За словавами президента США, Китай розуміє, що його економічне майбутнє “набагато тісніше пов’язане із Заходом, ніж з Росією”.