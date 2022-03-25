Літак президента Польщі екстрено сів у Варшаві

У п’ятницю, 25 березня, літак президента Польщі Анджея Дуди, який прямував на зустріч із президентом США Джо Байденом, екстрено сів у Варшаві.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому PAP.

– Літак із президентом Анджеєм Дудою екстрено приземлився у Варшаві. Президент Польщі летів у Жешува на зустріч із президентом США Джо Байденом, – сказано у заяві.

Уточняється, що Дуда вирушить далі змінним літаком. Порядок зустрічей лідерів країн буде трохи змінено, розповів голова Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

Також повідомляється, що президент Байден вже прибув у місто зустрічі.

Джерело: PAP