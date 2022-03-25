На 25 березня в Україні погоджено два гуманітарних коридори для евакуації мирного населення.

Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Перший гуманітарний коридор погоджений для міста Маріуполь до Запоріжжя для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті.

Централізована евакуація на автобусах для маріупольців запланована з Бердянська. Місце збору: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

За словами Ірини Верещук, 48 автобусів зараз стоять на в’їзді до міста Бердянськ. Наразі тривають перемовини, щоб окупаційні війська їм нарешті дозволили проїхати.

Після проходження блокпосту автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію.

Ірина Верещук додала, що на в’їзді до Бердянську також заблокований бензовоз. Після його допуску в місто маріупольці зможуть дозаправити власний транспорт на заправках, що знаходяться на проспекті Східний, 4а та вулиці Мелітопольське шосе, 87б.

Другий гуманітарний коридор діятиме з міста Мелітополь до Запоріжжя. Місце зборів: пожежна частина №9.

Автобуси для евакуації та з гуманітарним вантажем зранку заїхали в місто і після розвантаження гуманітарної допомоги будуть подані до місця збору.