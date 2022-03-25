У Херсонській області зник голова захопленого російськими військами селища Нижні Сірогози (Генічеський район) Дмитро Такаджи. Перед цим він опублікував оголошення про свою відставку.

Про це поінформували в Нижньосірогозькій селищній раді. Там зазначили, що на території громади встановлені блокпости військ РФ. Ворог також захопив приміщення селищної ради.

Також зазначається, що наразі невідомо, де зараз перебуває селищний голова Дмитро Такаджи та що з ним.

– Інформуємо, що на території громади встановлені військові блокпости бойових формувань РФ. Де селищний голова Дмитро Такаджи і що з ним – невідомо. Доступу до службових кабінетів селищної ради не маємо, оскільки приміщення під контролем військових, – наголосили в селищній раді.

Там запевнили, що, попри ці обставини, посадові особи селищної ради, старости та керівники місцевих комунальних закладів роблять все для забезпечення життєдіяльності громади, поки це можливо.

Наразі в селищі та загалом на території Нижньосірогозької селищної територіальної громади функціонують об’єкти критичної інфраструктури, є стале енерго- та водопостачання. Медичні заклади надають допомогу, а в школах триває навчання в дистанційному режимі.

У торговій мережі є продукти харчування, водночас значно гірша ситуація з медикаментами.

Варто зазначити, що напередодні селищний голова Дмитро Такаджи опублікував на своїй Facebook-сторінці оголошення, що йде з посади.

– Я вимушений констатувати той факт, що у зв’язку з обставинами, які склалися, а саме неможливістю працювати та здійснювати свої повноваження як представника українського органу місцевого самоврядування, сьогодні, 24 березня 2022 року, мною прийнято рішення піти у відставку, – написав він.

Після цієї публікації нові на Facebook-сторінці Дмитра Такаджи не з’являлися.

Раніше сьогодні стало відомо, що в Херсоні російські загарбники викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції Європейська Солідарність Дмитра Афанасьєва.

Крім того, російські окупанти викрали щонайменше п’ятьох мешканців сіл неподалік Херсона.

Джерело: Нижньосірогозька селищна рада, Дмитро Такаджи

Фото: Нижньосірогозька селищна рада